مجلس الأمن قلق.. ما علاقة لبنان؟

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس المنسقة الخاصة للامم المتحدة السيدة يوانا فرونتسكا التي اطلعته على نتائج اللقاءات في مجلس الامن خصوصاً المباحثات التي لها علاقة في لبنان بعد الأحداث الاخيرة في جنوب لبنان.

ونقلت فرونتسكا، وفق بيان مكتب بو صعب، “قلق مجلس الامن على ألا تمتد الحرب على طول الخط الازرق وعلى أهمية دور “اليونيفيل” والجيش اللبناني في الجنوب، وعلى ان ليس هناك من نية لتغيير القرار 1701″.

كما وتم عرض للاستحقاقات الداخلية الراهنة، سيما موضوع الاستحفاق الرئاسي. بدوره عبّر بو صعب عن امتنانه لـ”الجهود المبذولة في مجلس الامن”، وأمل ألا تتكرر المأساة التي حصلت مع “اليونيفيل”. وأسف للاعتداءات الاسرائيلية في غزة وفي جنوب لبنان والانتهاكات غير المبررة على المدنيين الابرياء والتي تعتبر جرائم حرب تسجل في تاريخ سجل إسرائيل الأسود”.