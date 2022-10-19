مجلس الأمن يشيد بالترسيم: خطوة كبيرة ستسهم في استقرار المنطقة

أشاد أعضاء مجلس الأمن بالإعلان عن اتفاق لبنان و”إسرائيل” على “إنهاء نزاعهما على حدودهما البحرية وترسيمها بشكل دائم”، معتبرين هذا الإعلان “خطوة كبيرة ستسهم في استقرار المنطقة وأمنها وازدهارها، يفيد كلا البلدين وشعبهما”، ما سيسمح لهما الاستفادة بشكل منصف من موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتم الاتفاق على ملف الترسيم بين لبنان واسرائيلي برعاية الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، فيما كشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، عن الموعد المنتظر لإنجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل وعن الآلية التي سيتم فيها التوقيع على الاتفاق، لافتًا إلى أنّ “التوقيع على الإتفاق سيتم بين 26 و27 تشرين الاول”.