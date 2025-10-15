مجلس الإنماء والإعمار يوضح مستجدات مشروع جر مياه الأُولي

أصدر مجلس الإنماء والإعمار بيانًا لتوضيح بعض المواضيع المثارة حول مشروع جر مياه الأُولي جاء فيه:

“جرى التداول، مؤخراً، بمعلومات تتعلق بمشروع زيادة مصادر المياه لبيروت الكبرى (الثاني)، المعروف باسم مشروع جر مياه الاولي، موضوع قرض إضافي يجرى العمل على إبرامه بين الحكومة اللبنانية والبنك الدولي لاستكمال تنفيذ هذا المشروع.

يهم مجلس الانماء والاعمار، وهو الجهة الموكل اليها تنفيذ بعض المكونات الأساسية من هذا المشروع، تقديم التوضيحات حول بعض المغالطات، بحيث جرى اعداد تقرير لهذا الشأن، يتضمن أجوبة حول عدة اسئلة ومواضيع مثارة في الاعلام حول المشروع، ومنها: أهميته والمناطق المستفيدة منه وواقع المياه فيها وجدواه الاقتصادية، وحول مكوناته والاشغال المنفذة والمتبقية منه، وحول مصادر المياه له وكمياتها، وحول نوعية المياه الوافدة والتلوث والقابلية لمعالجتها، وحول ارتباط المشروع وتأثيره على غيره من المشاريع او المناطق، وما الى ذلك.

قام مجلس الانماء والاعمار بنشر هذا التقرير على الموقع الإلكتروني الخاص به، بحيث يمكن لمن يهمه الامر الاطلاع عليه على الرابط التالي:

https://www.cdr.gov.lb/en-US/Studies-and-reports.aspx.