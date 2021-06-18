مجلس التنفيذيين اللبنانيين أشاد بإحباط عملية تهريب الكبتاغون في مرفأ بيروت

حيا مجلس التنفيذيين اللبنانيين الاجهزة الامنية اللبنانية واشاد باحترافيتها من خلال احباط تهريب حبوب كبتاغون مخباة في مصبات رصاص معدة للتصدير من مرفأ بيروت إلى المملكة العربية السعودية.

واعتبر المجلس في بيان ان هذا النجاح ما كان ليتم لولا التنسيق العالي بين الاجهزة الامنية من جيش وشعبة معلومات وجمارك وبامكانيات تقنية ضعيفة جدا .

كما اشاد رئيس المجلس بحملات الجيش اللبناني في منطقة البقاع على المهربين وعلى مصانع الكبتاغون التي تقوم بها وحدات الجيش ايضا من دون تجهيزات لوجستية تذكر.

وسأل من هي الجهات التي تصر على استمرار محاولات التهريب و تحويل لبنان الى ساحات تهريب وخروج على القانون ومتى ستتمكن الدولة اللبنانية من تجهيز المعابر البرية و البحرية و الجوية بالتقنيات اللازمة لضبط عمليات التهريب .

وقال:” ان اخطر ما يوجهنا اليوم هو اعادة بناء السمعه اللبنانية الجاري تهشيمها بشكل ممنهج ولا بد لهذا لليل ان ينجلي و سيبقى لبنان منارة مضيئة و لو كره الكارهون”.