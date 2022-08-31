الأربعاء 4 صفر 1444 ﻫ - 31 أغسطس 2022 |
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مجلس التنفيذيين اللبنانيين: تحسن العلاقات مع الخليج يحتاج للكثير من العمل والقليل من الشعر

منذ 41 دقيقة
مجلس التنفيذيين اللبنانيين

مجلس التنفيذيين اللبنانيين

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أصدر مجلس التنفيذيين اللبنانيين بياناً حول مجريات تهديد السفارة السعودية في بيروت، قال فيه: “تابعنا كما تابع كل اللبنانيين والعرب مجريات تهديد السفارة السعودية في بيروت من قبل فار ومطلوب من بلاده. كما تابعنا باستغراب كبير صمت الحكومة اللبنانية بكل أجهزتها عن هذا التهديد. هذه الحكومة التي تتغنى دائما بأفضل العلاقات العربية والخليجية والتي التزمت المبادرة الكويتية كأساس لاستعادة العافية لهذه العلاقات. كما تابعنا باستغراب شديد تمنيات وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي التي لا تعبر عن كلام شخص في موقع المسؤولية، بل تمنيات لمراقب للأحداث. وعليه وفي ضوء تصريح السفير السعودي الأستاذ وليد البخاري من وزارة الداخلية والمذكرة السعودية المقدمة لوزارة الخارجية اللبنانية”.

اضاف: “في ضوء غياب وضوح في الموقف الرسمي، ومن باب حرص مجلسنا على أفضل العلاقات اللبنانية العربية والخليجية تحديدا نود ان نسأل معالي وزير الداخلية اللبناني:
1- كيف دخل مهدد السفارة السعودية الأراضي اللبنانية؟
２-هل هو لاجئ؟ ام سائح؟ ام متسلل؟
３-هل تمت ملاحقته بجرم تهديد السفارة وطاقمها؟
４-هل تمت ملاحقته بجرم تحقير الدولة اللبنانية وأجهزتها؟
５-هل سيقوم لبنان بتسليم المهدد للسلطات بلاده؟، على أمل من أن نجد أجوبة لأسئلتنا من معالي الوزير ونعفي أنفسنا من أزمة جديدة، لبنان بغنى عنها”.

وختم البيان: “وأخيرا وليس اخرا نتوجه إلى كل المسؤولين اللبنانيين الذين يتغنون دائما بحسن العلاقات مع دول الخليج من رؤساء ووزراء ونواب وأحزاب وهيئات اقتصادية وشعبية، بالقول، أن تحسن العلاقات اللبنانية الخليجية يحتاج إلى الكثير من العمل والقليل من الشعر”.

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