مجلس الجنوب يكشف حجم المساعدات لأهالي الجنوب منذ بدء العدوان الإسرائيلي

قدّم رئيس مجلس الجنوب المهندس هاشم حيدر، على أبواب الشهر الثامن للعدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، “جردة” بما قام به المجلس من أعمال خلال هذه الفترة.

ولفت حيدر، خلال حديث صحافي استهله بتوجيه تحية إجلال لأرواح الشهداء الذين ارتقوا دفاعًا عن الأرض اللبنانية وعن كرامة الإنسان اللبناني، إلى أن “مجلس الجنوب، منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي، وبتوجيه من دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي، بدأ بتأمين الحاجات الضرورية للنازحين بالتعاون مع اتحادات البلديات والبلديات من خلال سلفة خزينة نظراً لعدم توافر الاعتمادات اللازمة وذلك للقيام بكل ما يمكن تجاه أهلنا في الجنوب على الرغم من الإمكانات المالية المتواضعة للدولة”.

وكشف إلى أنه “منذ الثامن من تشرين وحتى اليوم تم توزيع عمل المجلس على مراحل ثلاث تتكامل فيما بينها: في المرحلة الأولى تم تأمين أماكن لإقامة النازحين وتم فتح مراكز للإيواء وتحديدًا في مدينة صور بالتوازي مع تأمين المئات من المساكن الموقتة بالتعاون مع البلديات ولا سيما في المباني التي لم تسكن بعد أو في منازل تم تقديمها من قبل أصحابها. وفي المرحلة الثانية أمّن مجلس الجنوب الحاجات الأساسية لأهله وللنازحين المتواجدين في محافظتي الجنوب والنبطية وقضاءي راشيا والبقاع الغربي وهي توزعت وفق الآتي:

– حصص غذائية للنازحين وللصامدين في القرى الحدودية وبلغ عددها اكثر من ٥٣ الف حصة.

– مساعدات عينية تجاوز عددها الثلاثين الف عينة.

– دفع مساهمات مالية في عمليات استشفاء الأهل النازحين وتوفير الأدوية الضرورية وغير المغطاة من أي جهة ضامنة.

– توفير أكثر من ثلاثة آلاف عينة من حليب ومستلزمات الأطفال.

أما في المرحلة الثالثة ولتعزيز صمود الأهل وتوفير الخدمات الأساسية لهم تم تزويد مستشفيات تبنين وبنت جبيل وميس الجبل وعدد من المدارس بكميات من المازوت بلغت أكثر من ٣٤ الف ليتر.

وحفاظاً على استدامة التعليم تم ترميم المدارس الرسمية التي تعرضت لإضرار جراء الإعتداءات الإسرائيلية وإعادتها للعمل خلال أيام معدودة وهذه المدارس توزعت في :حاروف وانصار والنبطية والمنصوري وبرعشيت”.

وأشار الى انه “تم دفع مساهمات مالية لعدد من الجهات التي تساهم في إغاثة النازحين والصامدين من أمثال اتحاد بلديات وجهات تقوم بعمليات إغاثة وأعمال الدفاع المدني”.

ختم: “مجلس الجنوب سيبقى إلى جانب أهل الجنوب والبقاع الغربي وسيقوم إن شاء الله بإعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي كما قام بذلك مراراً وتكراراً منذ تأسيسه”.