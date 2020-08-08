مجلس الدفاع الاعلى: امن الدولة لم يرفع تقريرا لرئاسة الحكومة عن نيترات الامونيوم

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أوضحت الأمانة العامة لمجلس الدفاع الأعلى أن المعلومات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أنها رفعت تقريرا إلى رئاسة الحكومة يتعلق بشحنة نيترات الأمونيوم بتاريخ 10 كانون الأول 2019عارية من الصحة.

وأكدت في بيان أنها وبصفتها المرجع الذي يتلقى ويحيل لرئيس الحكومة التقارير الأمنية لم تتلق أي مراسلة بهذا الخصوص باستثناء تلك التي وردت بتاريخ 2272020 وقامت بإجراء المقتضى وإحالتها بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الى وزارتي العدل والاشغال العامة والنقل بتاريخ 2472020 لإجراء المقتضى.