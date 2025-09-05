الجمعة 13 ربيع الأول 1447 ﻫ - 5 سبتمبر 2025 |
مجلس الشيوخ الأمريكي: نشيد بقرار الحكومة اللبنانية بشأن نزع السلاح

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 5 - سبتمبر - 2025 10:23 مساءً
مجلس الشيوخ الأمريكي

أشارت لجنة العلاقات الخارجية في ​مجلس الشيوخ الأمريكي​، إلى “أنها تشيد بقرار الحكومة ال​لبنانية الموافقة على نزع سلاح المليشيات”.

وقالت اللجنة إنّه “لا مستقبل آمنًا للبنان إلا بتحرره من نفوذ ​حزب الله​ و​إيران​”، مضيفة: “الحكومة اللبنانية أحرزت تقدما هاما خلال العام الماضي”.

كما أضافت: “عدم تنفيذ قرار نزع السلاح سيؤدي إلى إعادة لبنان للفوضى ومستعدون للعمل مع الإدارة لضمان محاسبة من يعيق التقدم في لبنان.”

واعتبر مسؤول أميركي، في تصريح لقناة الـ”LBCI”، أنّ قرار الحكومة اللبنانية​ اليوم يبدو إيجابيًا نسبيًا، ويبقى الترقب لما ستقدمه خطة الجيش”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الإعلام ​بول مرقص​، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، أنّ المجلس استمع إلى خطة الجيش لحصر السلاح ورحّب بها، وقرر الابقاء على مضمون خطة الجيش ومداولاته سرية، مؤكدًا أنّ قيادة الجيش ستقدم تقريرًا شهريًا لمجلس الوزراء بشأن ​خطة حصر السلاح​.

وقال إنّ “الجيش اللبناني سيباشر بتنفيذ خطة حصر السلاح وفق الإمكانيات المتاحة وقائد الجيش عرض التقييدات المتعلقة بالخطة التي تتعلق بالجيش نفسه والمعوقات التي تضعها إسرائيل نفسها”، مضيفًا: “الجيش سيتحرك بالإطار المقرر له في جلسة 5 آب لكن للجيش حق التقدير العملاتي”.

وبعد الجلسة أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، عبر منصة “إكس”، أنّ مجلس الوزراء رحّب بخطة الجيش لحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية وعلى تنفيذها ضمن الإطار المقرَّر في جلسة 5 آب 2025”.

وأضاف: “قررنا الطلب من قيادة الجيش تقديم تقرير شهري إلى مجلس الوزراء بشأن التقدّم في تنفيذ هذه الخطة”.

