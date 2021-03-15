مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية يحذر من التطاول على المملكة وأوليائها

صدر عن مجلس العمل والاستثمار اللبناني في المملكة العربية السعودية، بيان توجّه فيه الى “كافة محطات التلفزة والاذاعات اللبنانية والصحف والمطبوعات والمنشورات على اختلافها”.

وجاء في البيان:

“نتوجه نحن، باسم الجالية اللبنانية في المملكة وباسم مجلسنا، بالطلب من المعنيين، ضرورة التوقف فوراً عن التعرّض للمملكة والقيّمين عليها، والمسؤولين فيها، وإبعادهم عن مهاترات السياسة الللبنانية، وزواريبها ومصالحها الضيقة، ومشاريعها العدائية أو الإلغائية، ومحاورها وارتهاناتها ومراهناتها، فالمملكة، لم تكن في نظرنا، إلاّ الاخ المحب العطوف المعين. لم توفّر دعماً لمحتاج ، ولم توصد باباً في وجه مترزِّق ، ولم تتردد في مدّ يد مساعدة ، أو كفكفة دمعة مصاب ، لكل اللبنانين على اختلاف أديانهم ومذاهبهم وانتماءاتهم”.

واعتبر مجلس العمل والاستثمار اللبناني أن “ما أقدم عليه أحدٍ الصحفيين مؤخرا على احدى المحطات اللبنانية بحق المملكة وولي عهدها البطل، عمل مشين ومدان ومنبوذ بكل المقاييس”، مستنكرا ما تفوّه به المذكور.

وحذر “كل من تسوله نفسه التطاول على المملكة ورعاتها وأوليائها، اذ بذلك يسيء الى كل لبناني أصيل”. وقال: “الجحود ونكران الجميل والإساءة لا نقبلها صفة ولا نرضى بها وسيلة ترزّق لحاقد من هنا أو مترزٍّق من هناك. اتركوا اللبنانيين العاملين في الخليج والمملكة وشأنهم ، وابعدوا عنهم كأس الفشل والحقد والكراهية. كفاهم خسارة في اموالهم وفي ممتلكاتهم بسبب سوء ادارة وظلم وجهل وسرقات بعض سياسييكم”.

اضاف: “كانت وستظّل مملكة الخير خيّرة. وكان وسيبقى مسؤولوها حكماء، عظماء وشرفاء. وكان وسيستمر أهلها محبين، أصيلين كِراماً”.

واعتبر المجلس “هذا البيان بمثابة اخبار للنيابة العامة للتحرك ضد الصحافي المذكور والمحطة التلفزيونية”.