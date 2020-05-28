مجلس القضاء الأعلى أكد ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات

مجلس القضاء الأعلى أكد ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات
مجلس القضاء الأعلى أكد ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أكد مجلس القضاء الأعلى في بيان، بعد اجتماع عقده اليوم

“ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وذلك تعقيبا على التصريح الصادر بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب بتاريخ 22/5/2020، الذي تناول قضية الحجز الاحتياطي على أملاك أحد النواب، تبعا لادعاء هيئة القضايا في وزارة العدل في موضوع التحقير والمساس بالسلطة القضائية”.

وشدد المجلس على “تطبيق أحكام القانون”، مذكرا ب”وجود أصول قانونية للطعن بالقرارات القضائية وللشكوى عند وجود أي خلل في الأداء القضائي، يقتضي احترامها”، متطلعا الى “تعزيز استقلالية السلطة القضائية وبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، بالتعاون مع الجميع، سلطات وهيئات وأفرادا”.

شاهد أيضاً

وزارة المالية: الوفد المفاوض عقد اجتماعه الثامن مع صندوق النقد بحضور سلامة

غرفة إدارة الكوارث في عكار: إصابتان جديدتان

وحدة ادارة الكوارث في صور: لا اصابات اليوم

بو صعب: موضوع تعيينات الفئة الأولى اخذ سجالاً لأن الصيغة الأولى للقانون كانت متناقضة