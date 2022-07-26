مجلس القضاء الأعلى قرر الاستماع للقضاة حاموش وعون وأبو حيدر وعقيقي

كشفت معلومات قناة “الجديد”، أنّ “القاضي المناوب في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان رجا حاموش، سلّم تقريره إلى مدعي عام التّمييز القاضي غسان عويدات، متضمّنًا محضر المديرية العامة لأمن الدولة في واقعة اقتحام القاضية غادة عون مبنى مصرف لبنان المركزي”.
وأشارت إلى أنّ “القاضي عويدات أبلغ تقرير حاموش إلى مجلس القضاء الأعلى، الّذي قرّر الاستماع إلى حاموش وعون والمدّعي العام الاستئنافي القاضي زياد أبو حيدر ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، يوم الخميس المقبل”.
وكانت قد لفتت القاضية عون، في 22 الحالي، إلى “أنّني دخلت بإذن من القاضي حاموش، وكذلك عناصر أمن الدولة، لكن المخالفة تكمن في منعي من قبل حاموش من متابعة التحقيق واستجواب المطلوب”، متسائلةً: “هل حقًا يريد القاضي عويدات، ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”؟ وإذا صح ذلك لماذا لم يسمح باستجواب هذا الأخير في ملف خطير، متّهم فيه بجناية التلاعب بقيود المصرف المركزي؟”.