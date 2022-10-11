الثلاثاء 15 ربيع الأول 1444 ﻫ - 11 أكتوبر 2022 |
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مجلس القضاء الأعلى يجتمع في غياب عبود.. وعويدات ينسحب

منذ 3 دقائق
القضاء

القضاء

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اجتمع مجلس القضاء الأعلى، بناء على دعوة وزير العدل هنري خوري، برئاسة القاضي غسان عويدات الذي انسحب من الجلسة مع الوصول الى البند المتعلق بتعيين قاض رديف في ملف انفجار مرفأ بيروت ما أفقد الجلسة نصابها.

وتزامناً مع انعقاد الجلسة، نفذّ أهالي ضحايا تفجير المرفأ وبعض الناشطين، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل للتعبير عن رفضهم لما يحصل من تلاعب في هذا الملف.

وقال ويليام نون، شقيق جو نون، أحد ضحايا فوج الاطفاء، أن “قرار وزير العدل لا أخلاقي”، معتبراً أن ما فعله القاضي سهيل عبّود من رفض للتدخّل السياسي على تحقيقات انفجار المرفأ هو عين الصواب، طالباً منه استكمال ما يفعله.

وأضاف: “ما يحصل اليوم مهزلة”، مؤكداً أن الأهالي سيقفون بوجه أي قاض رديف سيعيّن.

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