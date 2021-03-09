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مجلس القضاء الشرعي الاعلى: تأجيل الامتحان الشفهي لتعيين 8 قضاة شرعيين جعفريين

9 - مارس - 2021
قضاء

قضاء

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صدر عن مجلس القضاء الشرعي الاعلى، إعلان حمل الرقم 4/2021، جاء فيه:

“بناء على الاعلان الصادر عن مجلس القصاء الشرعي الاعلى رقم 5/2020 تاريخ 9/9/2020م. وتعديله بالاعلان رقم 6/2020 تاريخ 18/11/2020م.

بناء على الاعلان الصادر عن مجلس القضاء الشرعي الاعلى رقم 3/2021 تاريخ 3/3/2021م، والمتضمن (تعديل موعد إجراء الامتحان الشفهي من المباراة المفتوحة لتعيين 8 قضاة شرعيين جعفريين في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية.

يقرر ما يلي:

– اولا: يؤجل موعد الامتحان الشفهي والذي كان محددا يوم الاربعاء في 10/3/2021م الى يوم الاربعاء في 24/3/2021م عند الساعة الثامنة صباحا في دار الفتوى.

– ثانيا: يبلغ هذا القرار وينشر حيث تدعو الحاجة، وعلى بابي دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية وديوان المحكمة الشرعية الجعفرية العليا.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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