مجلس القضاء يفوض عويدات والتفتيش القضائي باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد القاضية عون

بعد استعراضه لمجمل آداء القاضي غادة عون وعدم التزامها بتعهداتها امام مجلس القضاء الاعلى لناحية احترام القوانين والا صول التي تنظم عمل القضاة بشكل عام كما ومخالفتها للتعاميم الصادرة عن النائب العام التمييزي وقضايا مسلكية اخرى عالقة امام التفتيش القضائي،

علم “صوت بيروت انترناشونال” ان مجلس القضاء الاعلى اكدّ في الجلسة التي عقدها اليوم على الحق المطلق وسلطة النائب العام التمييزي وهيئة التفتيش القضائي بضرورة اتخاذ ما يرونه من اجراءات اناطها بهما القانون بحق القاضية عون احتراماً للعمل المؤسساتي وحفاظاً على سمعة وهيبة القضاء والجسم القضائي