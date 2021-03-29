مجلس النواب يصادق على منح "كهرباء لبنان" سلفة بقيمة 200 مليون دولار

أقر مجلس النواب الذي عقد جلسته صباح اليوم الاثنين في قصر الأونيسكو، اقتراح القانون الرامي الى إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 200 مليون دولار لعام 2021.

وصادق مجلس النواب على المادة الاولى من قانون استعادة الاموال المتأتية من الفساد.

وكان النواب قد توافدوا إلى قصر الأونيسكو للمشاركة في الجلسة العامة لدراسة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وهي: إقتراح القانون الرامي الى إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2021 وإقتراح القانون الرامي الى إسترداد الأموال المنهوبة.

وكان الرئيس بري قال في إفتتاح الجلسة العامة، ان “البلد كله بخطر اذا لم تتألف حكومة، وسنغرق كسفينة التايتانيك من دون استثاء”.

وقال: “حسنا فعلت اللجان المشتركة باعطاء سلفة الكهرباء، لاننا امام تعتيم البلد نهائيا، وبين أن يقول الناس ان المجلس النيابي عتم البلد أو اعطى السلفة، فالخيار الأول أكثر مرارة من الثاني”.

من جانبه، قال أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن من مجلس النواب: “ان “اللقاء الديمقراطي” يجدد موقفه بتأكيد ما أعلنه في جلسة اللجان النيابية المشتركة ويعترض على سلفة الكهرباء التي ستدفع من الإحتياط الإلزامي أي من أموال المودعين”.