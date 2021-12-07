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مجلس النواب يقرّ قانون البطاقة التمويلية.. وميقاتي: الدفع بالدولار

7 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 7 - ديسمبر - 2021 11:45 صباحًا
مجلس النواب

مجلس النواب

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انطلقت في قصر الأونيسكو، جلسة عامة لمجلس النواب، بدعوة من الرئيس نبيه بري، لدرس 36 مشروعاً واقتراحات قوانين وإقرارها، مُدرجة على جدول الأعمال.

ومن أبرز الاقتراحات، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل أحكام اتفاقية القرض الموقع بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم الأمان الاجتماعي، اقتراح القانون الرامي الى انشاء الوكالة الوطنية للدواء، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان تحويل مبلغ 10 آلاف دولار وفق السعر الرسمي للدولار عن العام الدراسي 2020 – 2021 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج.

وأقرّ مجلس النواب قانون البطاقة التمويلية، فيما أبدى النائب علي حسن خليل اعتراضه باسم كتلة “التنمية والتحرير” على إدارة التفتيش المركزي لمنصة “Impact”.

من جهته أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ “الأموال ستدفع بالدولار الأميركي، وسيتمّ التفاوض مع البنك الدولي لتخفيض النفقات التشغيلية التي يطلبها البنك الدولي”.

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