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مجلس النواب يُرجئ تسريح قائد الجيش لمدة سنة.. الكتائب وتجدد أمّنوا النصاب!

منذ 43 دقيقة
مجلس النواب

مجلس النواب

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أقر مجلس النواب رفع سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء وعماد لمدة سنة واحدة.

يأتي ذلك بعد أن استأنف مجلس النواب قرابة الثالثة من بعد الظهر جلسته التشريعية برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري في ساحة النجمة.

وأقر المجلس اقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية بعد التصويت عليه مادة مادة.

ورد اقتراح القانون الرامي إلى استقلال القضاء العدلي وشفافيته بناء لطلب رئيس الحكومة.

كما أعاد اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 3 إلى 8 من “قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي” (القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963)، المقدم من النائب زياد الحواط إلى اللجان لمزيد من الدرس.

ومع انحساب نواب حزب الله، دخل النواب سامي الجميل وسليم الصايغ وأشرف ريفي وميشال معوض ووضاح الصادق وأديب عبد المسيح إلى الجلسة التشريعية لتأمين النصاب.

على الأثر بدأ البحث باقتراحات قوانين تأخير تسريح قائد الجيش وسط حديث عن دمج القوانين.

ورد الرئيس نبيه بري على مداخلة للنائب جورج عدوان في أثناء الجلسة: “هون ما في شغل سياسة هون في تشريع”.

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