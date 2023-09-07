مجلس الوزراء أقر اعتماد "بلومبرغ" بدل "صيرفة"!

انتهى عصر “صيرفة” لتحل مكانها بلومبرغ، بقرار حكومي، بناء على اقتراح مصرف لبنان للتداول بالنقد عبر Bloomberg، ولا سيّما الليرة اللبنانية والدولار الأميركي والأسهم، والعملات والمعادن وغيرها من الأدوات المالية، وهي متاحة للجميع وليس حصرًا على فئة معينة.

فقد أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، خلال تلاوته مقررات الجلسة الحكومية اليوم، أن “مجلس الوزراء وافق على اعتماد منصة بلومبرغ عوضاً عن منصة صيرفة”.

وقبل أيام أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة، وسيم منصوري، قرار إنهاء عهد “صيرفة”، التي أُوقِف العمل بها منذ أغسطس الماضي، بعدما مثّلت، بحسب ما ذكر البنك الدولي، أداة نقدية غير مؤاتية أدت إلى ارتفاعات قصيرة الأجل في سعر صرف الليرة على حساب الاحتياطي والوضع المالي لمصرف لبنان، لا سيما في غياب سعر صرف وإطار نقدي جديدين.

وتحولت هذه المنصة أيضاً إلى آلية لتحقيق أرباح من عمليات المراجحة بلغت، بحسب البنك الدولي، حوالي 2.5 مليار دولار منذ إنشائها، فالحصول على الدولار المعروض على المنصة يحقق أرباحاً كبيرة وخالية من المخاطر نظراً لوجود هامش بين سعر العملة على المنصة وسعر العملة في السوق الموازية.