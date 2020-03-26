مجلس الوزراء: منع التجوال في البلاد من الساعة 7 مساء وحتى 5 صباحا

صدر عن مجلس الوزراء اجراءات اضافية للتشدد في مكافحة وباء فيروس كورونا جاء فيه:

يعلق العمل بين الساعة السابعة مساء والخامسة صباحا في جميع المحلات التجارية والسوبر ماركت ومؤسسات تصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية وغيرها.

يمنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات خلال الفترة المشار اليها عملاً بمراقبة النقل والانتقال المنصوص عنها في الفقرة 3/ج من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 83/102.

تكلف القوى الامنية والعسكرية كافة تنفيذ هذا القرار.

وفي إطار تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا، اكدت الفحوصات التي اجريت للمواطن ك. خ في ​مستشفى المعونات​ الجامعي اصابته ب​فيروس كورونا​”.

واعلن ابي رعد ان “البلدية على استعداد لتأمين اغراض الاهالي من مواد غذائية وادوية الى المنازل للحد من تفشي الفيروس”، مؤكدا ان “البلدية بالتعاون مع الاجهزة المعنية تعمل على استقصاء المعلومات لمعرفة الاشخاص الذين اختلط معهم المصاب بالفيروس”.