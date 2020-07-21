مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع شركة Alvarez & Marsal للتدقيق الجنائي

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وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة Alvarez & Marsal للتدقيق الجنائي ومع شركتي KPMG وOliver Wyman.

ودارت نقاشات مطولة حول التدقيق المالي والقرار بأن تتولى التدقيق المالي الجنائي التشريحي شركة Alvarez.

كما أقر مجلس الوزراء التدقيق المالي الجنائي والمحاسبي في مصرف لبنان.

والتأم مجلس الوزراء صباح اليوم الثلاثاء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.

وفي كلمته، طلب عون من الحكومة اعتبار الطبيب لؤي إسماعيل الذي توفي نتيجة فيروس كورونا في صور شهيداً من شهداء لبنان لأنه سقط وهو يقوم بواجبه الإنساني.