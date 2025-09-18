مجلس الوزراء يستكمل درس الموازنة ويعقد جلسة غداً

استكمل مجلس الوزراء درس موازنة العام 2026، واعلن وزير الاعلام المحامي د.بول مرقص، عن عقد جلسة غداً عند الساعة الثالثة من بعد الظهر لمناقشة باب الواردات”، وقال: “نسعى لعدم زيادة الضرائب قدر الإمكان في موازنة 2026 وعدم زيادة الإنفاق من دون تأمين واردات”.

كما أقرّ مجلس الوزراء معظم البنود المدرجة على جدول أعمال جلسة اليوم.

وكان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ترأس جلسة لمجلس الوزراء حضرها نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيسى الخوري ،شؤون التنمية الادارية فادي مكي،العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، الصحة العامة ركان ناصر الدين.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.