مجلس الوزراء يعلق عمل جمعيّة "رسالات"

الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام وأعضاء مجلس الوزراء يجتمعون لمناقشة الجهود الرامية إلى وضع جميع الأسلحة في البلاد تحت سيطرة الدولة، في القصر الرئاسي في بعبدا، لبنان، 5 أغسطس 2025. رويترز

اعلن وزير الإعلام المحامي بول مرقص اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء، الى ان “مجلس الوزراء قرر تعليق العمل بالعلم والخبر الذي منح لجمعية “رسالات”.

ولفت الى ان “الرئيسان عون وسلام متمسكان بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها لكن على المجلس النيابي إختيار القانون الانتخابي المناسب وكل ما يشاع عن تأجيل الانتخابات غير صحيح”.

واشار الى ان “مجلس الوزراء اطلع على التقرير الشهري للجيش بشأن حصرية السلاح في البلاد”، وقال: “إن مجلس الوزراء قرر الإبقاء على مضمون خطة الجيش وبقاء المداولات سرّية على أن يستمر الجيش برفع تقريره الشهري إلى الحكومة”

واشار الى ان “مجلس الوزراء اطلع على التقرير الشهري للجيش بشأن حصرية السلاح في البلاد”.

ولفت الى ان “الرئيس عون تطرق في مستهل الجلسة إلى الملفات الحياتية وتمنى على وزارة الأشغال، أن تبذل جهدها لتجنب ما يحصل كل عام في الشتوة الأولى وتمنى على وزارة السياحة البدء بالتحضير لموسم الاعياد، وقال إننا مقبلون على عدد من الاستحقاقات منها المؤتمر الاقتصادي وزيارات مهمة لمسؤولين عرب وأجانب”.

وكان مجلس الوزراء عقد جلسة عند الثالثة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تناقش جدول اعمال من 10 بنود تتناول مواضيع مختلفة، أبرزها سحب العلم والخبر من جمعية رسالات التابعة لحزب الله، وخطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة.

وقرابة الرابعة، اشارت معلومات ام تي في الى ان ” بند سحب العلم والخبر من جمعية “رسالات” نُقل إلى آخر جدول الأعمال أي أجّل البحث به إلى نهاية الجلسة”، وبأن “رئيس الجمهورية جوزاف عون هو من طلب تأجيل البند الثاني المتعلّق بسحب العلم والخبر من جمعية “رسالات” إلى آخر جدول الأعمال لبحثه بعد بحث البنود الأخرى”، في وقت بدأ قائد الجيش العماد رودولف هيكل عرض عملية تنفيذ خطة الجيش.

ولاحقا افادت معلومات بأن قائد الجيش العماد رودولف هيكل عرض أمام مجلس الوزراء وعبر شاشة كبيرة مراحل تنفيذ خطة حصر السلاح لا سيما جنوب الليطاني، ليغادر بعدها الجلسة فيما استمرّ مجلس الوزراء ببحث البنود الأخرى.

قبل الجلسة، التقى الرئيس عون رئيس الحكومة نواف سلام وتركز البحث وفق المعلومات، على مسألة حل جمعية “رسالات”.

قبل الجلسة ايضا، قالت وزيرة البيئة تمارا الزين إذا عرض موضوع سحب العلم والخبر من جمعية “رسالات” على التصويت واتخذ أي قرار من قبل الحكومة سنبقى في الجلسة ولن نغادرها.

من جانبه، وزير العدل عادل نصار قال لـmtv عمّا إذا كان جاهزاً لعرض تقرير عن الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية في ملف إضاءة صخرة الروشة: “أنا على طول جاهز” وعما إذا كانت لديه أجوبة عن كل أسئلة الوزراء بهذا الخصوص قال “انشالله”.

وقال وزير الاتصالات شارل الحاج: سنستمع إلى التحقيق الإداري والعدلي وعلى اساسهما سنتخذ في الحكومة القرار بالنسبة لسحب العلم والخبر من “رسالات”.