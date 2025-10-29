مجلس الوزراء يقر سلسلة تعيينات ويبحث تقرير قانون الانتخاب واستكمال حصر السلاح في المخيمات

مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة القاضي نواف سلام والوزراء، سلسلة تعيينات شملت إدارة التبغ والتنباك، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، والموارد المائية.

كما تقرر أن تنظر الحكومة في جلستها المقبلة في تقرير قانون الانتخاب الذي سترفعه اللجنة المكلفة، بعد أن أضيف إليها نائب رئيس مجلس الوزراء لرئاسة أعمالها، على أن يتم ذلك في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه.

وفي مستهل الجلسة، علق الرئيس عون على عدم تأمين النصاب في مجلس النواب أمس، مؤكداً أن “الأمر رغم كونه عملًا ديمقراطيًا، إلا أن مصلحة البلد فوق كل اعتبار وتتطلب تفعيل عمل مؤسسات الدولة، ولا يجوز لأحد أن يقاطع، فضلاً عن أن ذلك لا يعطي صورة حسنة عن لبنان”.

من جهته، أشار الرئيس سلام إلى الجريمة الأليمة التي أدت إلى مقتل الشاب إيليو أبو حنا، مؤكداً أن “السلاح الذي لا يزال في يد بعض الفصائل والمجموعات المسلحة داخل المخيمات الفلسطينية يشكل خطرًا على الاستقرار في لبنان وأمن أهله”، مشدداً على ضرورة استكمال عملية تسليم السلاح داخل هذه المخيمات.

وكان الرئيس عون قد التقى الرئيس سلام قبيل انعقاد الجلسة، وناقشا بنود جدول الأعمال والملفات المطروحة على المجلس.