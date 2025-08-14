مجلس الوزراء يوافق على خطة بيئية لمعالجة النفايات

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء لمتابعة البحث في جدول اعمال جلستي الامس، يحضرها نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين، الصحة العامة ركان ناصر الدين.

كما يحضر المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وأعلن وزير الإعلام بول مرقص، أن “مجلس الوزراء وافق على خطة عمل وزارة البيئة المتعلقة بمعالجة النفايات”.

وقال مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: “جرى البحث في موضوع الصرف الصحي والحلول المقترحة لتذليل العقبات وتوفير الخدمات”.