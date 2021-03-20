الثلاثاء 20 ذو الحجة 1443 ﻫ - 19 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مجلس بلدية بريتال ومخاتيرها: لتنفيذ عمليات أمنية مدروسة وتجسيد حكم القانون

21 - مارس - 2021
مجلس بلدية بريتال ومخاتيرها

مجلس بلدية بريتال ومخاتيرها

A A A
طباعة المقال

عقد مجلس بلدية بريتال ومخاتير البلدة ورئيس اتحاد بلديات جنوب بعلبك علي محمد مظلوم، جلسة في القصر البلدي على خلفية المداهمات الأخيرة في البلدة.

وشدد المجتمعون على أن الجريمة بشكل عام، حدث اجتماعي خطير، وهي في ماهيتها واقعة قانونية ضارة باستقرار وسلامة المجتمع، وبالتالي لا مكان لمرتكبيها إلا السجن وفق المقتضى القانوني.

وطالبوا قيادة الجيش بفتح تحقيق يؤكد الحقيقة، بهدف إقامة المسؤوليات القانونية عن سقوط أبرياء.

ودعا المجتمعون إلى العمل على تنفيذ عمليات أمنية مدروسة لا يترتب عنها إراقة الدماء، بهدف تجسيد حكم القانون، عبر المحاكم والمرجعيات القانونية المختصة.

    المزيد من أخبار لبنان

    الأمين العام السابق لـ "حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي
    صبحي الطفيلي: "حزب الله" كذاب وميشال عون عميل إيراني
    وزير الأشغال علي حمية
    حمية: القرار إتُخذ بإعادة إعمار المرفأ
    شاحنة محمّلة بأكثر من 40 طنّاً من الحجارة تجتاح عدداً من السيارات في عرسال
    المفتي دريان ووفد علماء من بعلبك عزوا بضحايا حادث عرسال

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جريمة مروعة.. طفل يغتصب طفلة بمركز ترفيهي في مصر
    الدولار
    الهدف المنشود لسعر الصرف الجديد... انتحار!
    مستشفى- تعبيرية
    كارثة... ووفاة مواطن أمام باب المستشفى