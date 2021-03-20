مجلس بلدية بريتال ومخاتيرها: لتنفيذ عمليات أمنية مدروسة وتجسيد حكم القانون

عقد مجلس بلدية بريتال ومخاتير البلدة ورئيس اتحاد بلديات جنوب بعلبك علي محمد مظلوم، جلسة في القصر البلدي على خلفية المداهمات الأخيرة في البلدة.

وشدد المجتمعون على أن الجريمة بشكل عام، حدث اجتماعي خطير، وهي في ماهيتها واقعة قانونية ضارة باستقرار وسلامة المجتمع، وبالتالي لا مكان لمرتكبيها إلا السجن وفق المقتضى القانوني.

وطالبوا قيادة الجيش بفتح تحقيق يؤكد الحقيقة، بهدف إقامة المسؤوليات القانونية عن سقوط أبرياء.

ودعا المجتمعون إلى العمل على تنفيذ عمليات أمنية مدروسة لا يترتب عنها إراقة الدماء، بهدف تجسيد حكم القانون، عبر المحاكم والمرجعيات القانونية المختصة.