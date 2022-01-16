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مجلس رابطة جامعات لبنان: لشمل الطلاب اللبنانيين في جامعات لبنان بقانون الدولار الطالبي

16 - يناير - 2022
آخر تحديث: 16 - يناير - 2022 4:24 مساءً
الدولار الطالبي

الدولار الطالبي

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رأى مجلس رابطة جامعات لبنان أنَّه لا يجوز عدم شمول مشروع القانون الرَّامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10،000 دولار أميركيّ، وفق سعر الصَّرف الرَّسميّ للدُّولار للطُّلَّاب اللُّبنانيّين الجامعيّين الَّذين يدرسون في الخارج بالطلاب اللُّبنانيّين الجامعيّين الَّذين يُتابعون تحصيلهم العلميّ في جامعات وطنهم لبنان وذلك عبر اعتمادهم على مدَّخرات أهلهم في المصارف وكذلك عبر المبالغ بالعملة الأجنبيَّة المخصَّصة للمنح الجامعيَّة والمجمَّدة في المصارف لصالح الجامعات في لبنان.

ودعا المجلس في بيان الجهات الرَّسميَّة المختصَّة للتَّدخُّل والالتفات إلى مشروع القانون هذا والعمل على تعديله، بحيث يشمل جميع شرائح الطُّلَّاب الجامعيّين اللُّبنانيّين، سواء الَّذين يُتابعون دراستهم في لبنان أو في الخارج.

وأشار إلى أن هذا الأمر سوف يحدُّ من هجرة الكفاءات اللُّبنانيَّة وسوف يمكّن الجامعات في لبنان من تمويل طلَّابها بمنح دراسيَّة، ما سيصُبُّ حتمًا في مصلحة العجلة الاقتصاديَّة والتَّربويَّة في لبنان.

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