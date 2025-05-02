مجلس سيدات الأعمال العرب أنهى زيارته الى لبنان ووقع اتفاقات تعاون

لبى مجلس سيدات الأعمال العرب دعوة أمينته المالية السيدة كارمن زغيب لعقد اجتماع هيئته الادارية في لبنان، واشار المجلس في بيان، الى انه “كانت مناسبة لزيارات ميدانية رسمية إنسانية واقتصادية برئاسة أمينة عام المجلس خيرية الدشتي بهدف دعم المرأة اللبنانية”.

ولفت الى ان “رئيسة المجلس الشيخة حصة الصباح كانت ولا تزال تدعم المرأة اللبنانية ،في الحرب وفي السلم ، خاصة من خلال اتحاد سيدات الأعمال والمهن الذي ولد من رحم هذا المجلس.

كما زارت اعضاء المجلس اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون في القصر الجمهوري حيث تعرفت عن قرب على مجلس سيدات الأعمال العرب .وكان للمجلس ايضا لقاء مع عقيلة رئيس مجلس الوزراء السيدة سحر سلام في السراي الحكومي ، ثم لقاء مع النائبة عناية عزالدين في البرلمان والنائبة نجاة عون صليبا”.

وتم خلال الزيارة الى لبنان، “توقيع مسودة اتفاق تعاون لتمكين المرأة السورية بين الإتحاد اللبناني لسيدات الأعمال والمهن BPW Lebanon و BPW Syria ضمن مخطط يضمن للمرأة السورية عودتها الى بلدها.

كما تم اتفاق بين الإتحاد اللبناني لسيدات الأعمال والمهن ومستشفى ماريتيم ممثلا بالسيدة فيفيان شامي صفير على تقديم قسم من أرباح مردود “ممر”- جبيل للمحتاجين من مرضى السرطان.

والممر هو مركز معرض دائم وعيادة تمكين اقتصادي يقدمه BPW بالتعاون مع Smart ، تم تدشينه يوم الأحد الفائت بحضور رئيس البلدية وسام زعرور ، الأمينة العامة للمجلس خيرية الدشتي ،نائب رئيس المجلس السيدة صونيا خانجي و بعض سيدات الأعمال العرب وبعض اعضاء BPW لبنان منهم رئيسة فرع الصليب الأحمر رندا كلاب، فيفيان الشامي صفير وعدد من الاعلاميين والشخصيات الجبيلية.