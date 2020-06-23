مجلس لبنانيي فرنسا: التعليم المدرسي باللغة الفرنسية في لبنان بات في خطر

اعتبر مجلس “لبنانيي فرنسا ” COLIF أن جودة تدريس اللغة الفرنسية ميزة وفرصة للطلاب للنمو في المجتمع بخلفية تعليمية لإبعادهم عن الإغراءات والانقسام والكسر الاجتماعي في البلاد.

وأعلن مجلس “لبنانيي فرنسا” COLIF في بيان، أن “التعليم المدرسي باللغة الفرنسية في لبنان بات في خطر فعلي”.

كما وأشار إلى أن “الوضع المالي للمدارس في لبنان كارثي”، لافتا إلى أن “إحدى جواهر التعليم الفرنسي – اللبناني، غراند ليسيه الفرنسية اللبنانية في بيروت، كالعديد من المؤسسات الأخرى التي تمر في هذه الأزمة، تخطط لإلغاء وظائف عدة”.

كما واعتبر أن “جودة تدريس اللغة الفرنسية ميزة وفرصة للطلاب للنمو في المجتمع بخلفية تعليمية لإبعادهم عن الإغراءات والانقسام والكسر الاجتماعي في البلاد”.

وأشار إلى أن “إدارة غراند ليسيه الفرنسية اللبنانية في بيروت أطلقت جرس الإنذار، ويجب أن يؤخذ ذلك على محمل الجد”.

كما وأكد “دعمه لعمل رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية اللبنانية في الجمعية الوطنية النائبLoic Kervran، وكذلك جميع الموقعين على الرسالة الموجهة في 17 حزيران الحالي إلى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، والتي تطلب تدخلا ماليا من قبل فرنسا من أجل إنقاذ التعليم الفرنسي في لبنان، والذي يشكل أحد الروابط التاريخية بين البلدين”.

ودعا رئيسة مجموعة الصداقة اللبنانية الفرنسية في مجلس الشيوخ كريستين لافارد إلى “حث الحكومة الفرنسية على إرسال الدعم إلى هذه المؤسسات في أسرع وقت ممكن”.