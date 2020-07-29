مجلس لبنانيي فرنسا رحب بالمساعدة الفرنسية المقدمة الى المدارس الفرنكوفونية

رحب مجلس لبنانيي فرنسا في بيان، ب”المساعدة التي منحت للمدارس التي تعتمد برنامج التعليم الفرنسي في مؤسساتها، وذلك بعد زيارة وزير أوروبا والشؤون الخارجية للبنان جان إيف لو دريان”، لافتا إلى “أن المدارس الناطقة بالفرنسية في لبنان حتى لو كان عدد كبير منها كاثوليكية أو دينية، إلا أنها مختلطة وترحب بالطلاب من كل الأديان ومن دون تمييز”.

وأشار البيان إلى أن ” مجلس لبنانيي فرنسا كان وجه رسالة تشجيع لجهود رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية – اللبنانية النائب Kervran Loic لالتزامه التعليم الفرنسي في لبنان، ولقائه رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية – اللبنانية في مجلس الشيوخ السيناتور كريستين لافارد حتى تتمكن من التدخل مع الحكومة الفرنسية في الموضوع نفسه”.

وأكد أن “مجلس لبنانيي فرنسا مصمم دائما على التنسيق مع الدول الصديقة للبنان لمساعدته وإنقاذه، حتى يتمكن من العودة إلى المسار الصحيح للتعافي”.