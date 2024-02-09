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مجلس متقاعدي القطاع العام: قرّرنا الاعتصام في ساحة رياض الصلح

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 9 - فبراير - 2024 1:37 مساءً
اجتماع لروابط المتقاعدين في القطاع العام

اجتماع لروابط المتقاعدين في القطاع العام

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صدر عن المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام في لبنان البيان الآتي:

بعد الاستهتار المتمادي الذي أظهرته الحكومة تجاه حقوق الموظفين والمتقاعدين، وبعدما صدرت موازنة 2024 بما تحمّل اللبنانيين من أعباء ضريبيّة. وبعد تصريحات المسؤولين عن عجز الخزينة عن تحمّل أعباء زيادة الرواتب والمعاشات، يرى المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام أنّ الحلّ الوحيد يكون بالإقلاع عن المساعدات الوهميّة، والإقلاع عن بدعة الإنتاجيّة التي تضيّع حقوق العاملين والمتقاعدين على السواء، وعن سياسة التمييز بين القطاعات الوظيفيّة المختلة، ووضع سلسلة رواتب جديدة تعيد القيمة الشرائية للاجوروالرواتب”.

وختم البيان: إنّ المجلس التنسيقيّ وانطلاقاً من مسؤوليّته الوطنيّة قرّر الاعتصام في ساحة رياض الصلح يوم السبت الواقع فيه 10 شباط 2024 قبل ساعة من جلسة مجلس الوزراء”.

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