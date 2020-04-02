مجمع تجاري شهير في الأشرفية يصرف 50% من صغار موظفيه!

مع تزايد الأزمة الإقتصادية والمالية التي يرزح تحتها اللبناني، وتضرر معظم المؤسسات والقطاعات جراء ذلك، ناهيك عن عجز الدولة، الاهتراء الكامل الذي ينهشها.

نقل موقع vdlnews من مصادر خاصة، أن مجمعا تجاريا عريقا وشهيرا في منطقة الأشرفية، سيعمد غداً إلى صرف 50 % من صغار موظفيه، أي ما يعادل قرابة 150 عائلة لا يتخطى مدخولها المليون ليرة لبنانية.

وعلى الرغم من أن الإدارة سوف تسدد كافة المستحقات للموظفين المستغنى عن خدماتهم، إلا أن القرار الذي حل كالصاعقة على الموظفين الذين أُعلموا بأنهم سيجتمعون غداً بمحامي الشركة، يجعلنا نتساءل عن مصيرهم، في ظل خسارة قرابة الـ 50% من أساس الراتب بعد ارتفاع سعر صرف الدولار الهستيري في لبنان، ومع انعدام فرص العمل. كما يجعلنا نتساءل أيضاَ أين وزارة العمل؟ أين الدولة؟