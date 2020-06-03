مجموعة أهلية في شكا وزعت حصصا غذائية على 660 عائلة

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أعلنت مجموعة Chekka Corona Crisis Solidarity في بيان، “اختتام المرحلة الثانية من الوقوف إلى جانب اهلنا في شكا في هذه الظروف الصعبة”.

وأشارت الى أنه “بفضل ما تيسر من التبرعات، تم توزيع حصص غذائية مع قسيمة تعبئة قارورة غاز على 660 عائلة من ابناء شكا والمقيمين حصرا، خاصة إن الوضع الاقتصادي يزداد تدهورا والوضع المعيشي يزداد سوءا”.

وأوضحت أنها “ستبدأ مباشرة بالتحضير للمرحلة الثالثة بالرغم من كل الصعوبات المتوقعة”.

وشكرت كل من يقف إلى جانبها “ماديا، معنويا، جسديا لوجستيا في لبنان والإغتراب”، آملة أن “تزول كل الغيوم السود عن شكا ولبنان”.