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مجموعة الدعم الدولية بحثت تفاقم الازمة في لبنان

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 20 - نوفمبر - 2020 4:45 مساءً
لبنان

لبنان

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غرّد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبتيش عبر حسابه على تويتر قائلاً: بحث اليوم اجتماع لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في بيروت بقلق بالغ تفاقم الازمة المتشعبة في لبنان كما استنكر عدم إحراز تقدم في تشكيل الحكومة وعدم وجود إجراءات أكثر تصميماً من قبل مؤسسات الدولة والمؤسسات المالية.

وأضاف: لما يبدو أن الأجانب يهتمون بعافية ومصير لبنان وشعبه وانهم قلقون لغياب الإجراءات والمماطلة أكثر من النخب السياسية في البلد؟

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