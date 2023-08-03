الخميس 16 محرم 1445 ﻫ - 3 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان: لتسهيل استكمال تحقيق نزيه في قضية انفجار المرفأ

منذ ساعة واحدة
مرفأ بيروت

مرفأ بيروت

A A A
طباعة المقال

أشار أعضاء “مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان” في بيان بالذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، عن “تضامنهم مع عائلات الضحايا وكل الذين تأثرت حياتهم ومنازلهم وسبل عيشهم بشدة جراء هذا الحدث المأساوي”.

وأضافت المجموعة الى أن “ثلاثة أعوام مرت على هذا الانفجار المميت الذي أدى الى مقتل أكثر من مائتين وعشرين شخصا واصابة وتشريد الآلاف، وما زال أهالي الضحايا والشعب اللبناني ينتظرون الحقيقة والعدالة والمساءلة”.

وإذ أسفت المجموعة “لعدم إحراز تقدم في المسار القضائي”، دعت “السلطات اللبنانية إلى ازالة جميع العقبات التي تحول دون تحقيق العدالة، وتسهيل استكمال تحقيق نزيه وشامل وشفاف”.

وأكدت أن “ضمان المساءلة القضائية ومكافحة الإفلات من العقاب جزء لا يتجزأ من استعادة مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية. والجمود الذي يكتنف التحقيق في انفجار المرفأ يؤكد على الحاجة الملحة لحماية استقلالية القضاء اللبناني وحياده ونزاهته”.

ودعت “مجلس النواب اللبناني إلى الإسراع في سن التشريعات الكفيلة بتعزيز استقلال القضاء بما يتماشى مع المعايير الدولية”، مؤكدة وقوفها إلى جانب لبنان وشعبه”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الامتحانات الرسمية في لبنان
    بعد صدور نتائج امتحانات الثانوية العامة لفرعي علوم الحياة والعلوم العامة.. إليكم نسب النجاح
    قائد الجيش جوزاف عون
    جوزيف عون: الجيش يواجهه حاليا أصعب من أي معركة عسكرية قد يخوضها!
    اجتماع الهيئات الاقتصادية
    الهيئات الاقتصادية: نرفض زيادة الأعباء على المؤسسات والمواطنين

    الأكثر قراءة

    وزير الاتصالات جوني القرم
    وزير الاتصالات يزف للبنانيين رفع تكلفة الإنترنت!
    مراسل صوت بيروت إنترناشونال حسين خريس قرب مخيم عين الحلوة
    فيديو: عين الحلوة يشتعل من جديد وأول تصريح من عصبة الأنصار لصوت بيروت إنترناشونال
    الدولار الأميركي
    مقبلون على أزمة دولار.. ومفاجآت منتظرة في أرقام مصرف لبنان