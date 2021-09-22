الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان: للشروع في الإصلاحات اللازمة لاستعادة الثقة

22 - سبتمبر - 2021
مجموعة الدعم الدولية

مجموعة الدعم الدولية

A A A
طباعة المقال

رحبت مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان في بيان، بتشكيل الحكومة الجديدة وبمنح البرلمان اللبناني الثقة للحكومة وبرنامجها. وتماشياً مع البنود الرئيسية للبيان الوزاري المعتمد، حثت مجموعة الدعم الدولية القادة اللبنانيين على التحرك بسرعة لتخفيف عبء المشقة الاقتصادية والاجتماعية عن الشعب اللبناني واستعادة الخدمات الأساسية والتحضير لانتخابات نزيهة وشفافة في موعدها في العام 2022 والشروع في الإصلاحات اللازمة لاستعادة الثقة ولتحقيق العدالة والاستقرار والازدهار للشعب اللبناني ولتمهيد الطريق لتعزيز الدعم الدولي.

وفي إشارة إلى بيانها الصادر في 3 آب 2021، كررت مجموعة الدعم الدولية التأكيد على أهمية استكمال التحقيق في انفجارات مرفأ بيروت على وجه السرعة.

وأكدت مجموعة الدعم الدولية على وقوفها الى جانب لبنان وشعبه.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب رازي الحاج
    بعد حريق رومية... رازي الحاج: نعيش في عصفورية
    المولدات الخاصة
    إحدى الشركات قرّرت إيقاف مولداتها الكهربائية في هذه البلدة... فماذا حصل؟
    لبنان - تعبيرية
    ايران تحسمها: لبنان جبهة متقدمة لنا ومشاع بتصرّفنا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوى الامن الداخلي
    مقتل مواطن سعودي في الضاحية.. وقوى الأمن تكشف ملابسات الجريمة
    كم بلغ سعر صرف الدولار في ثاني أيام عيد الأضحى؟
    لحظة اقتحام المحتجين في سريلانكا لمقر إقامة الرئيس غوتابايا راجاباكسا
    فيديوهات مثيرة.. ماذا فعل مواطنو سيريلانكا بالقصر الرئاسي بعد اقتحامه؟!