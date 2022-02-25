تصريح لمجموعة الدول السبع وسفراء الإتحاد الأوروبي في لبنان حول “العدوان الروسي”

بعد العدوان العسكري الذي قامت به روسيا على الأراضي الأوكرانية, وتعبيراً عن الدعم والتضامن مع الشعب الاوكراني اجتمعت مجموعة الدول السبع وسفراء الإتحاد الأوروبي في لبنان في مقر السفارة الأوكرانية, معربين عن استعدادتهم لمد يد العون من الناحية المالية والإنسانية لأوكرانيا.

وجاء في بيان السفارة: “استضافت اليوم اجتماعا مع مجموعة الدول السبع وسفراء الاتحاد الأوروبي في لبنان، الذين حضروا للتعبير عن تضامنهم ودعمهم للشعب الأوكراني في قتاله ضد العدوان الروسي. وأعربوا عن استعداد قيادات بلادهم لمد يد المساعدة المالية والإنسانية لأوكرانيا التي تحمي القيم الأوروبية حاليا من العدو الشرقي. وأشاد الدبلوماسيون ببيان الخارجية اللبنانية الصادر في 24 شباط 2022 بشأن العدوان الروسي على أوكرانيا، والذي يدين غزو الأراضي الأوكرانية ويدعو روسيا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وسحب قواتها والعودة إلى منطق الحوار”.