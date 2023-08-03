الخميس 16 محرم 1445 ﻫ - 3 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مجموعة تجّار مخدرات.. في قبضة الأمن

منذ ساعة واحدة
توقيف

توقيف

A A A
طباعة المقال

أعلنت المديريّـة العامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامّة أنه بتاريخ 31-7-2023، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي، بمجموعة أشخاص على متن “فان” لون أبيض متوجه من البقاع إلى بيروت، وهم كلٌّ من:

خ. ك. (مواليد عام 1963، لبناني)
ب. ك. (مواليد عام 1991، مكتوم القيد) من أصحاب السوابق الجرمية
ر. ف. (مواليد عام 1982، لبناني)
ي. ك. (مواليد عام 1974، مكتوم القيد)
ع. م. (مواليد عام 1987، سوري)
ن. ط. (مواليد عام 1983، سوري)

وأضافت في بلاغ: “بتفتيشهم، ضُبِطَ بحوزتهم كميّة من مادتي الكوكايين وحشيشة الكيف، وحبوب كبتاغون”.

وبالتحقيق معهم من قبل مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – زحلة في وحدة الشرطة القضائية، اعترف الأربعة الأوائل بأن المخدّرات المضبوطة عائدة لهم وهي لتعاطيهم الشخصي، فيما أنكر (ع. م.) و(ن. ط.) علاقتهما بالأمر.

بناء على إشارة القضاء، ترك كل من (ع. م.) و(ن. ط.) لقاء سند إقامة، وأودع الباقون مع المضبوطات المرجع المختص.

    المزيد من أخبار لبنان

    البطريرك الراعي
    الراعي خلال قداس أرواح ضحايا المرفأ: لا أحد يستطيع إخفاء الحقيقة.. لأنّها نور
    النائب سامي الجميل
    الجميل: المطار ليس بمنأى عن كارثة طالما أن حزب الله وشبكته الأمنية تسيطر عليه
    كتلة تجدد
    كتلة تجدد: نرحب بالمسعى الفرنسي الهادف إلى انتخاب رئيس للجمهورية

    الأكثر قراءة

    وزير الاتصالات جوني القرم
    وزير الاتصالات يزف للبنانيين رفع تكلفة الإنترنت!
    مراسل صوت بيروت إنترناشونال حسين خريس قرب مخيم عين الحلوة
    فيديو: عين الحلوة يشتعل من جديد وأول تصريح من عصبة الأنصار لصوت بيروت إنترناشونال
    الدولار الأميركي
    مقبلون على أزمة دولار.. ومفاجآت منتظرة في أرقام مصرف لبنان