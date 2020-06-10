مجهولون سرقوا ثمانية رؤوس ماعز من بلدة عين قنيا قضاء حاصبيا من زريبة خاصته في البيري

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أقدم مجهولون على سرقة ثمانية رؤوس ماعز تعود للمواطن زاهر علود من بلدة عين قنيا قضاء حاصبيا من زريبة خاصته في منطقة البيري خراج البلدة بواسطة الخلع والكسر.

وقد فتحت فصيلة حاصبيا في قوى الأمن الداخلي تحقيقا لمعرفة السارقين وتوقيفهم.

تتركز السرقة حالياً على المنازل وشركات وتعاونيات وصيدليات. وفي متابعة حثيثة، تبيَن أن قيمة المبالغ المالية المسروقة تتعدى الملايين، وهي كلها “كاش”. أما المسروقات الأخرى فهي المجوهرات، إذا توفرّت.

وتكشف البيانات الرسمية الصادرة عن قوى الأمن أخيراً أن لبنان شهد سرقات في المناطق كافة، آخرها في غرب بعلبك، حيث حصلت سرقة من منزلين في بلدتي تمنين التحتا وقصرنبا، وبلغت قيمة المسروقات حوالى 29 مليون ليرة.

ووقعت قبلها سرقة 89 مليون ليرة من إحدى الشركات في الشويفات. وحصلت سرقات في منطقة صور، آخرها ليل 26/12/2019 في مختبرات بمحلة جل البحر، حيث سرق لص مبلغ 25 مليون ليرة. وبعدها بـ 4 أيام، ضبط مبلغ 27 ألف ومئتي دولار أميركي من منزل في عرمون.

وهناك سرقات طريفة، كالتي تم تداولها على مواقع التواصل: سرقة سيخ شاورما من مطعم في فرن الشباك. وهي سرقة بقصد الحصول على الطعام.

يعيش اللبنانيون اليوم قلقاً على حال البلد، وعلى أموالهم التي يدّخرونها في البيوت.

وارتفع معدل السرقات بين 2018 و2019 بنسبة 13 في المئة. ففي العام 2018 وقعت 1391 جريمة سرقة سنوياً (أي 116 جريمة شهرياً) أما 2019 فارتفعت الجرائم إلى 1537 (أي 128 جريمة شهرياً).. لكن السنة التي شهدت النسبة الأكبر على مدى السنوات الأخيرة، فهي 2014: بلغ معدل السرقات الشهرية 190 حالة، رغم أن الوضع المعيشي لم يكن متأزماً كما الآن. وتشير الأرقام إلى أن معدل جرائم القتل انخفضت بنسبة 5 في المئة سنة 2019.