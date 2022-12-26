مجهولون يقتلون راعي أغنام مع قطيعه في انفه

عثر قبل ظهر اليوم الاثنين 26\12\2022 على الشاب محمد اللهيب من تلة العرب أنفه، ابن الـ25 عاماً، وهو راعي أغنام، مقتولاً في فراشه داخل منزله الكائن في الحريشه شكا قرب المكان الذي يرعى فيه قطيعه.

وأكدت المعلومات، أنه “لم يتم سرقة القطيع، بل وُجدت 40 رأساً من الماعز مذبوحة جانب المنزل، فيما اشارت معلومات اخرى الى انه تم قتل الأغنام رميا بالرصاص فيما لم تُعرف دوافع الجريمة حتى الساعة.

وعلى الفور حضرت القوى الامنية والادلة الجنائية وتم الكشف على الجثة وفتح تحقيق بالحادثة لمعرفة الملابسات وكشف الفاعلين.