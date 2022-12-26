الأثنين 2 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 26 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مجهولون يقتلون راعي أغنام مع قطيعه في انفه

منذ 54 ثانية
آخر تحديث: 26 - ديسمبر - 2022 9:06 مساءً
طعن-تعبيرية

طعن-تعبيرية

A A A
طباعة المقال

عثر قبل ظهر اليوم الاثنين 26\12\2022 على الشاب محمد اللهيب من تلة العرب أنفه، ابن الـ25 عاماً، وهو راعي أغنام، مقتولاً في فراشه داخل منزله الكائن في الحريشه شكا قرب المكان الذي يرعى فيه قطيعه.

الشاب محمد اللهيب

الشاب محمد اللهيب

وأكدت المعلومات، أنه “لم يتم سرقة القطيع، بل وُجدت 40 رأساً من الماعز مذبوحة جانب المنزل، فيما اشارت معلومات اخرى الى انه تم قتل الأغنام رميا بالرصاص فيما لم تُعرف دوافع الجريمة حتى الساعة.

وعلى الفور حضرت القوى الامنية والادلة الجنائية وتم الكشف على الجثة وفتح تحقيق بالحادثة لمعرفة الملابسات وكشف الفاعلين.

    المزيد من أخبار لبنان

    كورونا لبنان
    ما هي آخر مستجدات "كورونا" و"الكوليرا" في لبنان؟
    وزير الإتصالات جوني القرم
    وزير الاتصالات يمدّد هذه المهلة للمخالفين
    ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار
    قفزة صاروخية مسائية لدولار السوق السوداء مع نهاية 2022

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    قفزة مسائية جديدة لدولار السوق السوداء!
    الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب
    بالفيديو.. رقصة عفويّة بين شيرين وحسام حبيب في أحد مطاعم بيروت
    انهيار جزء من مدرج بصالة الدكتور حسن مصطفى جنوب القاهرة
    بالفيديو.. لحظات مروعة لانهيار مدرج خلال مباراة كرة سلة جنوب القاهرة