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محادثات موسعة.. ميقاتي يلتقي رئيس قبرص ورئيسة المفوضية الأوروبية

منذ 37 دقيقة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس (رويترز)

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بدأت المحادثات الموسعة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس، ورئيسة المفوضية الأوروبية ارسولا فون دير لاين في السرايا الحكومية، ويشارك عن الجانب اللبناني وزراء الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، الدفاع العميد موريس سليم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب فادي علامة، قائد الجيش العماد جوزاف عون، سفير لبنان لدى الاتحاد الأوروبي فادي الحاج علي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري، مستشارا الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.

وعن الجانب القبرصي يشارك وزيرا الخارجية كوستاندينوس كومبوس، والداخلية كوستانتينوس ايوانو، سفيرة قبرص في لبنان ماريا حاجي تيودوسيو، الناطق باسم الحكومة قسطنطينوس ليتمبيوتيس، ومدير المخابرات تازوس تزيونيس.

وعن الجانب الاوروبي تشارك رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دي وال، والمستشار الديبلوماسي فرناندو اندرسن غويماريس.

وكان ميقاتي استقبل عند الساعة الـ10 صباحاً في السراي الحكومي، الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية.

وكان ميقاتي قد انتظر وصول الوفد في الباحة الخارجية للسراي، ثم انتقل مع خريستودوليدس وفون دير لاين إلى مكتبه حيث يُعقد اجتماع ومحادثات موسعة.

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