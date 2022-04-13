محاضر ضبط بحق عدد من اصحاب المولدات

تتجه الوزارة كل اول شهر بتحديد كلفة الاشترال في المولد، ولكن يعتمد عدد من اصحاب المولدات الى وضع تسعيرة خاصة دون اللجوء الى الدولة وعلى هذا،

وبتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، تابعت مديرية حماية المستهلك جولاتها الرقابية، ونظمت محاضر الضبط في حق عدد من اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لعدم التزامهم التسعيرة الرسمية للكيلوواط الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، ولعدم استكمال تركيب العدادات، عملا بقرار وزير الاقتصاد والتجارة فكانت حصيلة الجولات لليوم ٧ محاضر في بيروت وجبل لبنان.

تؤكد الوزارة استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات في مختلف القطاعات، من سلامة الغذاء الى احتكار المواد الغذائية والمحروقات مرورا بالتلاعب بأسعار السلع اضافة الى قطاع المولدات الكهربائية، ولإحالتها امام القضاء المختص.

وكانت تسعيرة شهر نيسان كالتالي:

980 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:

– قدرة 5 أمبير: 20.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 980 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– قدرة 10 أمبير: 30.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 980 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– قدرة 15 أمبير: 40.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 980 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

1.078 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة

– للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ??? متر:

– قدرة 5 أمبير : 20000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية X 1.078 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

– قدرة 10 أمبير : 30000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية X 1.078 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

– قدرة 15 أمبير : 40000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية X 1.078 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

تضاف 5.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.

وإن هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) لشهر نيسان البالغ 26387 ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها؛