الثلاثاء 12 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 6 ديسمبر 2022 |
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محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات ومحطات محروقات وميني ماركات

منذ 40 دقيقة
وزارة الاقتصاد والتجارة

وزارة الاقتصاد والتجارة

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صادر مراقبو مديرية حماية المستهلك في الجنوب، بتوجيهات من وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، وبمواكبة من جهاز أمن الدولة، ٧ أطنان من البطاطا في جزين لمصلحة الجهاز بسبب مخالفة شروط التخزين وتنظيم محضر ضبط بالمخالفة.

كما شملت دوريات حماية المستهلك مناطق في الجنوب والشمال وبيروت وجبل لبنان، فكانت الحصيلة كالتالي:

٦ محاضر بحق اصحاب المولدات لعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للكيلواط

٤ محاضر ضبط بمحطات محروقات لعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للمحروقات

٣ محاضر ضبط في الميني ماركت لعدم اعلان اسعار وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية من بينها بن مدعوم، حيث صادر أمن الدولة البضاعة المضبوطة ليصار الى أخذ اشارة بتلفها.

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