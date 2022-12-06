محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات ومحطات محروقات وميني ماركات

صادر مراقبو مديرية حماية المستهلك في الجنوب، بتوجيهات من وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، وبمواكبة من جهاز أمن الدولة، ٧ أطنان من البطاطا في جزين لمصلحة الجهاز بسبب مخالفة شروط التخزين وتنظيم محضر ضبط بالمخالفة.

كما شملت دوريات حماية المستهلك مناطق في الجنوب والشمال وبيروت وجبل لبنان، فكانت الحصيلة كالتالي:

٦ محاضر بحق اصحاب المولدات لعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للكيلواط

٤ محاضر ضبط بمحطات محروقات لعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للمحروقات

٣ محاضر ضبط في الميني ماركت لعدم اعلان اسعار وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية من بينها بن مدعوم، حيث صادر أمن الدولة البضاعة المضبوطة ليصار الى أخذ اشارة بتلفها.