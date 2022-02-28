الأثنين 27 رجب 1443 ﻫ - 28 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

محاضر ضبط بحق 4 سوبرماركت في البقاع

منذ 4 ساعات
مراقبو حماية المستهلك جالوا في الجومة

مراقبو حماية المستهلك جالوا في الجومة

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان، أن “مديرية حماية المستهلك تابعت جولاتها الرقابية في الاسواق، بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وبمؤازرة من عناصر من المديرية العامة لامن الدولة والامن العام وشرطة البلديات في مناطق الشمال والجنوب والبقاع.

ونظم المراقبون 4 محاضر ضبط بحق 4 محال سوبرماركت في بلدة علي النهري لعدم التزامهم نسب الارباح وعدم اعلان الاسعار. كما تم تسطير محاضر ضبط بحق اصحاب مولدات لعدم التزامهم بالتسعيرة الرسمية”.

وأكدت الوزارة “استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات في الاسواق واحالتها امام القضاء المختص، رغم كل الصعوبات التي تعترض عمل المراقبين”.

    المزيد من أخبار لبنان

    بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر
    يوحنا العاشر بعد زيارة عوده :ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها لأن الفراغ أمر قاتل
    القاء القبض -تعبيرية
    مطلوب للقضاء وشقيقه في قبضة “مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة”
    ميقاتي مع وفد من "الخزانة الأميركية"
    ميقاتي استقبل وفداً من “الخزانة الأميركية” “وجمعية المصارف”.. وماذا بحث مع حمية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قاذفة اللهب الروسية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    السلاح الأخطر في العالم.. روسيا تستقدم “قاذفة اللهب” الى أوكرانيا (فيديو)
    فادي شربل كارين رزق الله
    كارين رزق الله تحسم الجدل بشأن علاقتها بزوجها
    الجيش الروسي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    مسؤول روسي يعتذر عن غزو بلاده لأوكرانيا