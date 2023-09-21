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محاضر ضبط في الجنوب.. وإنذارات خطّية في النبطية!

منذ 57 دقيقة
ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية

ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية

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وجّه فريق من مفتشي دائرة العمل، في منطقة تول الصناعية، إنذارات خطّية بوجوب تطبيق قانون العمل وعدم استخدام عمال سوريين من دون إجازات عمل ووجوب التزام قانون الضمان الاجتماعيّ.

إلى ذلك، نظّم مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب، في مؤسسات تجارية في بلدة جناتا، محضر ضبط بسبب بيع محطة محروقات البنزين الـ٩٥ أوكتان بسعر أعلى من السعر الرسمي الصادر عن وزارة الطاقة.

كما تمّ تسطير محضر ضبط لامتلاك سوبرماركت كمية من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمعروضة على الرفوف، إضافة إلى عدم إعلان أسعار البضاعة، وتمّ حجز البضاعة المضبوطة وتلفها.

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