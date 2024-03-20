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محاضر ضبط وإنذارات.. جولات تفتيشية في النبطية

منذ 35 دقيقة
مراقبو مصلحة حماية المستهلك جالوا على المحال المخصصة لبيع مواد البناء

مراقبو مصلحة حماية المستهلك جالوا على المحال المخصصة لبيع مواد البناء

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قام مراقبو وزارة الإقتصاد التجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بمتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار بجولات تفتيشية في نطاق قرى وبلدات النبطية كفرصير حبوش تول الكفور وشويا قضاء حاصبيا في محال اللحوم والخضار والفاكهة والحلويات والمواد الغذائية، حيث تم تسطير محضر ضبط بحق صاحب ملحمة لعدم إعلان الأسعار وبيع لحوم مبردة دون الإعلان عنها في بلدة حبوش ومحضري ضبط بحق صاحبي محال خضار وفاكهة لعدم إعلان الأسعار وحيازة تمور منتهية الصلاحية في منطقة تول، ووجه لبعض التجار إنذارات بوجوب إعلان أسعار على كل البضاعة المعروضة والإنتباه لتواريخ الصلاحية وسلامة التخزين كما انه تم الكشف على فواتير الشراء للتأكد من نسب الأرباح.

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