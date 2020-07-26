محافظ البقاع أوعز بالتشدد في تطبيق إجراءات الوقاية

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أجرى محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، اتصالا بكل من قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العقيد ربيع مجاعص، والمدير الإقليمي لمديرية أمن الدولة في البقاع العقيد بشارة حداد، على ضوء ازدياد عدد مصابي فيروس كورونا في البقاع، لا سيما في قضاء زحلة، وأعطى توجيهاته ب”التشدد في تطبيق الإجراءات المتخذة، لمنع تفشي فيروس كورونا”.

وجرى التأكيد بأنه “تم إعطاء الأوامر إلى القطعات كافة بتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين”.

كما عمم على البلديات الواقعة ضمن نطاق المحافظة، ب”إعادة نشر التوعية حول فيروس كورونا، وتكثيف دوريات الشرطة البلدية، والتشدد في إلزام المواطنين بارتداء الأقنعة – كمامات – وتأمين التباعد الاجتماعي”.

وتمنى على المواطنين “التقيد بالإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية والبلديات، في ما خص فيروس كورونا، حفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم”.