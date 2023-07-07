الجمعة 19 ذو الحجة 1444 ﻫ - 7 يوليو 2023 |
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محافظ البقاع تابع مجريات حادثة برالياس: للتحلي بأعلى درجات الوعي والمسؤولية

منذ 20 ثانية
محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة

محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة

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لفت مكتب محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده، إلى أنّ الأخير “يتابع مع الأجهزة الأمنية كافّة، مجريات الحادثة الأليمة الّتي حصلت في بلدة برالياس، والّتي ذهب ضحيّتها علي شبلي وعدد من الجرحى”.

وأشار إلى أنّ “أبو جوده استنفر جميع عناصر الشّرطة البلديّة وموظّفي البلديّة، للحفاظ على النّظام العام والأمن العام في البلدة، وتقديم المساعدة المطلوبة ومؤازرة القوى الأمنية عند الاقتضاء، داعيًا أهالي بلدة برالياس إلى التّحلّي بأعلى درجات الوعي والمسؤوليّة، ومتمنّيًا الشّفاء العاجل للجرحى”.

وكان قد أفاد مراسل “صوت بيروت انترناشونال” بأنّ “شخصًا من آل عيتاني مُقيم في برالياس، أقدم على إطلاق النّار من رشّاش حربي على المصلّين أثناء خروجهم من مسجد عكاشة في البلدة، ما أدّى إلى سقوط قتيل من آل شبلي، وإصابة عدد من الأشخاص”.

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