محافظ البقاع ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي

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ترأس محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة في مكتبه في سرايا زحلة، اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي، وتم البحث في مواضيع عدة ابرزها:

– ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية حيث شدد ابو جوده على ضرورة ايلاء هذا الملف الأهمية القصوى واعطى توجيهاته للتشدد في المراقبة والمتابعة حفاظا على الامن الغذائي والأمن الاجتماعي للمواطنين اللبنانيين.

– بروز ظاهرة سرقة منازل المغتربين اللبنانيين في قضاء البقاع الغربي بالإضافة إلى ازدياد عمليات سرقة السيارات.

-مشكلة تهريب البضائع والمنتجات عبر الحدود البرية وبخاصة تهريب المحروقات.

– جريمة بلدة الفاعور وجريمة بلدة حوش الحريمة.

-السرقة التي طالت مبنى بلدية حوش الحريمة.

وفي الختام، أبقى المجلس اجتماعاته مفتوحة بغية “التنسيق والتعاون لمواجهة اي مستجد”.