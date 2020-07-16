محافظ البقاع ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي
ترأس محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة في مكتبه في سرايا زحلة، اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي، وتم البحث في مواضيع عدة ابرزها:
– ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية حيث شدد ابو جوده على ضرورة ايلاء هذا الملف الأهمية القصوى واعطى توجيهاته للتشدد في المراقبة والمتابعة حفاظا على الامن الغذائي والأمن الاجتماعي للمواطنين اللبنانيين.
– بروز ظاهرة سرقة منازل المغتربين اللبنانيين في قضاء البقاع الغربي بالإضافة إلى ازدياد عمليات سرقة السيارات.
-مشكلة تهريب البضائع والمنتجات عبر الحدود البرية وبخاصة تهريب المحروقات.
– جريمة بلدة الفاعور وجريمة بلدة حوش الحريمة.
-السرقة التي طالت مبنى بلدية حوش الحريمة.
وفي الختام، أبقى المجلس اجتماعاته مفتوحة بغية “التنسيق والتعاون لمواجهة اي مستجد”.