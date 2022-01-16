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محافظ البقاع طالب المواطنين بتجنب سلوك الطرقات الجبلية إلا عند الضرورة

16 - يناير - 2022
الثلوج في لبنان

الثلوج في لبنان

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أجرى محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة اتصالا بكل من قائد منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي بالوكالة العقيد ياسر الميس، المدير الاقليمي للاشغال في البقاع المهندس أحمد الحجار والمدير الإقليمي للدفاع المدني في البقاع فايز الشقية، كما عمم على البلديات كافة في محافظة البقاع للبقاء على جهوزية تامة خلال موجة الصقيع والجليد التي تضرب لبنان وبخاصة البقاع، وفق توقعات مصلحة الأرصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية”.

وتمنى أبو جودة على المواطنين “أخذ الحيطة والحذر والتزام إرشادات القوى الأمنية، وتجنب سلوك الطرقات الجبلية الا عند الضرورة وذلك حفاظا على سلامتهم”.

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