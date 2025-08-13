الأربعاء 19 صفر 1447 ﻫ - 13 أغسطس 2025 |
محافظ الجنوب يقرر إقفال مسلخ صيدا فوراً.. فما السبب؟

منذ ساعة واحدة
مسلخ

أصدر محافظ الجنوب، منصور ضو، قراراً يقضي بإقفال مسلخ صيدا، استنادا إلى نتائج الكشف الميداني الذي أجراه مراقبو مصالح الصحة والاقتصاد والزراعة في الجنوب. وأوضح التقرير أن المسلخ لا يستوفي أدنى الشروط الصحية والفنية، إضافة إلى افتقاره لشروط السلامة العامة، ما استدعى المطالبة بوقف العمل فيه فورًا.

ووجّه المحافظ ضو كتابًا إلى بلدية صيدا لتنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، ومنع إعادة فتح المسلخ إلى حين الالتزام بالشروط الصحية والقانونية المطلوبة.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي تبذلها السلطات المحلية للحد من المخاطر الصحية الناجمة عن منشآت الذبح غير الملتزمة بالمعايير المعتمدة، لا سيما في ظل شكاوى متكررة من مواطنين وجمعيات بيئية وصحية حول سوء أوضاع المسالخ في بعض المناطق اللبنانية. كما يعكس القرار توجهًا رسميًا لتعزيز الرقابة على المرافق الغذائية، بالتنسيق بين الوزارات المعنية والبلديات، لضمان وصول المنتجات الغذائية إلى المستهلك وفقًا لأعلى معايير السلامة.

